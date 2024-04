Anticipazioni Uomini e Donne: Mario Cusitore ancora nei guai, Tina Cipollari non gli crede

Ieri 15 aprile si è registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne dove sono accaduti numerosi colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico presente in studio. Gli spoiler riportati da Lorenzo Pugnaloni sul web e in onda tra qualche settimana su Canale 5 rivelano che Maria De Filippi ha dato spazio al trono di Ida Platano. In particolare, c’è stato un lungo litigio tra Tina Cipollari e Mario Cusitore. L’opinionista viterbese vorrebbe che il corteggiatore napoletano le fornisse il cognome della ragazza che ha fatto la segnalazione. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne si apprende che Tina Cipollari ha dimostrato ancora una volta di non credere alla buona fede di Mario sopratutto dopo l’ennesima segnalazione che lo aveva visto uscire in dolce compagnia da un hotel.

Uomini e Donne anticipazioni: Tina Cipollari non crede alla buona fede di Mario Cusitore

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti l’ultima registrazione del 15 aprile rivelano che Ida Platano si è recata ad Avellino per riprendersi Pierpaolo. Il corteggiatore infatti aveva deciso di abbandonare il programma nel corso della precedente registrazione. Ma ecco, che l’uomo ha fatto aspettare la tronista per ben 3 ore prima di presentarsi all’incontro. Alla fine, Pierpaolo ha deciso di ritornare nel programma. Una volta tornati in studio si è tornati a parlare di Mario Cusitore. Ida ha dimostrato di credere alla buona fede dell’uomo al contrario di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Proprio quest’ultimi hanno intenzione di andare fino in fondo alla questione per scoprire se davvero il corteggiatore ha detto la verità sull’incontro con la ragazza. Daniele, invece, non era presente in studio.