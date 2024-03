Uomini e Donne, Beatriz D’Orsi rompe il silenzio dopo la non scelta: “Sto bene”

Ieri 26 marzo è andata in onda sui teleschermi di Canale 5 la scelta di Brando. Il tronista infatti ha deciso di scegliere una tra Raffaella Scuotto o Beatriz D’Orsi. Alla fine, il ragazzo ha preferito la corteggiatrice di Napoli. Un appuntamento di Uomini e Donne che è stato visto da oltre il 22% di share sui teleschermi di Canale 5. A distanza di qualche ora, sono apparse le prime parole sui social della corteggiatrice brasiliana. La non scelta di Brando ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto dopo che era apparsa nel corso della puntata di Uomini e Donne visibilmente provata. Beatriz D’Orsi ha voluto rassicurare tutti quelli che l’hanno vista piangere a dirotto nel corso della scelta di Brando.

Uomini e Donne, Beatriz D’Orsi rompe il silenzio dopo non essere stata scelta da Brando

Beatriz D’Orsi ha rotto il silenzio dopo non essere stata scelta da Brando nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri 26 marzo. In quell’occasione, la corteggiatrice brasiliana ha ascoltato emozionata le parole del tronista che nonostante non l’avesse scelta hanno colpito il suo cuore. Brando infatti le ha augurato di trovare una persona come desidera lei per poi ringraziarla tantissimo per quello che hanno vissuto. A distanza di ore, Beatriz D’Orsi è comparsa sui social dove ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui ha ringraziato i fan per l’affetto. In esso, la donna ha scritto: “Sto bene per davvero, vi ringrazio infinitamente. Lascio una foto dell’altra sera felice e spensierata perché la vita continua”.