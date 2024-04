Un Posto al Sole anticipazioni, arriva la svolta! Decisione sofferta di Michele

Le anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, l’appuntamento con la fiction è sempre alle 20.45 su Rai 3. Silvia è in preda alla crisi dopo che Giancarlo le ha chiesto di sposarlo, costringendola a dire sì per nascondere il suo segreto. La sua finta felicità non è sfuggita a Michele, che si trova in difficoltà nel gestire la situazione. Deciso a non lasciarsi travolgere, Michele prende una decisione dolorosa e inattesa riguardo al suo futuro. Cosa farà esattamente? Potrebbe lasciare Napoli di nuovo, magari seguendo Fabiana?

Anticipazioni Un Posto al Sole, Jimmy deluso dalla partenza di Niko

Nel frattempo, Niko si prepara per un’altra vacanza durante il ponte del 25 aprile, lasciando Jimmy a Napoli con i nonni, suscitando la sua gelosia verso Valeria. Renato si impegna a far tornare il sorriso al nipote, mentre Manuela soffre per la nuova vita di Renato, sentendosi trascurata. Eduardo, intanto, si prepara per il suo primo incontro con Lucia Cimmino.

La notizia della gravidanza di Clara riempie Eduardo di gioia, ma la sua decisione di collaborare con la polizia e entrare nel programma di protezione testimoni getta un’ombra sulla loro felicità futura. Clara si trova a riflettere sul loro destino e su cosa significhi questa scelta per lei, Federico e il loro bambino in arrivo. Spinta da questi pensieri, Clara prende una decisione che lascia tutti senza parole.