Un Amore di Natale continua il suo viaggio. Ecco gli appuntamenti del fine settimana:

Sabato 21 ore 18.30 presso la Casa di Babbo Natale ci saranno i piccoli della Accademia Musicale DAM che si esibiranno in corale

Sabato 21 ore 22.00 presso il LUC ritorna il classico appuntamento con la festa di beneficenza: musica live con 7 gruppi musicali di Manfredonia ed a seguire dj-set

Domenica 22 mattina e pomeriggio “Magico Natale in via Tribuna”. Un evento di degustazione gastronomica con musica ed animazione per i bimbi ed i loro genitori

Domenica 22 dalle ore 11.00 presso la Casa di Babbo Natale in Largo Diomede: Spettacolo di danza a tema natalizio a cura della scuola di danza Etoile di Carmela D’Apolito;seguirà “Alla ricerca di Babbo Natale”: la favola animata a cura della compagnia “Farà Arte” in collaborazione con l’Ass. AVO di Manfredonia

La Casa di Babbo Natale e la Fabbrica dei Sogni sarà aperta nei seguenti orari:Venerdì 20 dalle 18.00 alle 21.00Sabato 21 dalle 18.00 alle 21.00Domenica 22 dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 21.00