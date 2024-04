Ugo Galli: “La cardiologia a Manfredonia non sarà soppressa” ecco le motivazioni

Riceviamo e pubblichiamo dal Candidato Sindaco Ugo Galli per la coalizione Manfredonia 2024: “In riferimento all’odierno appello, pubblicato dalla vostra, autorevole testata, avente ad oggetto la segnalazione, proveniente da un paziente, sostenuta dalla lodevole associazione “io ci sono”, circa la prospettata soppressione della struttura ospedaliera complessa, dedicata alla cardiologia, intendo apprestare il mio contributo al conseguente dibattito pubblico ,sotto il profilo della trattazione della problematica in questione.”

“Da notizie, prontamente acquisite, presso fonti qualificate, abbiamo potuto apprendere che l’unità complessa cardiologica non sarà affatto soppressa, dovendo, viceversa, la stessa essere, semplicemente, trasferita, in via temporanea, presso una differente ubicazione, all’interno dello stesso plesso ospedaliero, a causa della necessità di eseguire un intervento di ristrutturazione, ai fini dell’adeguamento, in termini di sicurezza, dell’attuale location.”

E conclude: “Al termine delle attività in argomento, la struttura cardiologica riacquisirà la propria collocazione originaria.”



Ugo Galli – candidato sindaco