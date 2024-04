Tempesta d’Amore le anticipazioni di oggi 17 aprile: Alexandra e Markus colti in flagrante

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore, serie tv tedesca in onda su Rete 4 alle 19:50 e ambientata nel lussuoso albergo bavarese, Hotel Fürstenhof, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Eleni è sbalordita nel sorprendere Alexandra e Markus mentre si sbarazzano del prodotto che ha causato il problema agli occhi di Shirin. La sua furia si trasforma in preoccupazione quando viene a sapere della grave situazione di Shirin, rischiando di perdere la vista. Nel frattempo, Shirin è in preda alla disperazione mentre Gerry cerca di confortarla, assicurandole che tutto andrà per il meglio e che riacquisterà la vista.

Helene si trova in difficoltà nel gestire il centro di Shirin, mentre Paul agisce in modo altruistico strappando la lettera di licenziamento di Shirin, garantendole così uno stipendio continuativo. Tuttavia, la tensione aumenta tra Leon e Josie, complicando ulteriormente le dinamiche all’interno del gruppo.

Christoph confida ad Alexandra che Eleni non somiglia a Markus, suggerendo un possibile segreto di famiglia. Questo spinge Alexandra a immaginare di rivelare a Markus la verità: che Eleni potrebbe non essere sua figlia. La tensione e i segreti familiari minacciano di esplodere, mettendo a dura prova i legami tra i membri della famiglia e dei loro collaboratori.

Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi 17 aprile 2024

La soap tedesca Sturm der Liebe va in onda in Germania a partire dal 2005 sull’emittente Das Erste. Nel nostro Paese viene trasmessa a partire dal 2006 in prima visione assoluta sulle reti Mediaset.

Inizialmente trova una collocazione su Canale 5. Dal 2007 Tempesta D’Amore va in onda su su Rete 4. L’appuntamento con Tempesta D’Amore è fissato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con episodi frazionati a partire dalle 19.50 fino alle 20.30 circa.