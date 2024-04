Tempesta d’Amore anticipazioni, Josie e Paul di nuovo uniti: Shirin torna finalmente a casa

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore, serie tv tedesca in onda su Rete 4 alle 19:50 e ambientata nel lussuoso albergo bavarese, Hotel Fürstenhof, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Robert e Valentina si scontrano in una discussione accesa, culminata nel rimprovero severo del padre nei confronti della figlia. Quando Valentina decide di andarsene, cerca di prendere la macchina, ma Robert glielo impedisce. In risposta, la giovane accetta la sfida e prende la navetta dell’hotel, dirigendosi verso il lago per trovare un momento di tranquillità. Quando Robert scopre il suo gesto, accade qualcosa di inaspettato. Nel frattempo, Josie ha concluso definitivamente la sua relazione con Leon e si rivolge a Paul per esprimere i suoi sentimenti. Felici, trascorrono una notte di passione in una splendida baita, ma il giorno seguente Josie sente la necessità di parlare con Leon.

Alexandra si trova in una posizione emotivamente difficile, divisa tra suo marito Markus e i suoi sentimenti per Christoph. Non sa quale strada seguire e cerca consiglio da Yvonne. Anche se crede che il suo matrimonio sia solido, non riesce a smettere di pensare a Christoph e attribuisce grande importanza ai baci scambiati tra di loro. Riuscirà a prendere una decisione definitiva o continuerà a vivere nell’incertezza?

Nel frattempo, Shirin riceve una brutta notizia sulla sua salute: la sua vista è compromessa e al momento è cieca. Tornata finalmente a casa, Gerry adatta l’appartamento per aiutarla ad adattarsi alla nuova situazione. Ascoltando i consigli di Yvonne, accetta il suo aiuto mentre cerca di affrontare questa nuova sfida.

Anticipazioni Tempesta d’Amore 23 aprile 2024

La soap tedesca Sturm der Liebe va in onda in Germania a partire dal 2005 sull’emittente Das Erste. Nel nostro Paese viene trasmessa a partire dal 2006 in prima visione assoluta sulle reti Mediaset.

Inizialmente trova una collocazione su Canale 5. Dal 2007 Tempesta D’Amore va in onda su su Rete 4. L’appuntamento con Tempesta D’Amore è fissato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con episodi frazionati a partire dalle 19.50 fino alle 20.30 circa.