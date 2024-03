RFI, lavori sulla linea Pescara-Foggia, circolazione sospesa in alcuni giorni

RFI, LINEA PESCARA-FOGGIA: AL VIA LAVORI FRA SAN VITO LANCIANO E SAN SEVERO PER POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E TECNOLOGICO

circolazione sospesa dall’8 al 12 aprile e dal 15 al 19 aprile

treni AV e IC garantiti nel weekend del 13 e 14 aprile

oltre 250 le maestranze al lavoro per un investimento complessivo di circa 260 milioni di euro, parte fondi PNRR

Bari, 29 marzo 2024 – Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, effettuerà lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, fra San Vito Lanciano (PE) e San Severo (FG), sulla linea Pescara-Foggia, dall’8 al 12 aprile e dal 15 al 19 aprile, garantendo la circolazione dei treni a lunga percorrenza nel weekend del 13 e 14 aprile.

Gli interventi programmati sono necessari per continuare a garantire gli standard di affidabilità dell’infrastruttura e puntano a uno sviluppo tecnologico e prestazionale dell’infrastruttura, in grado di assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario ed un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, una ottimizzazione dei tempi di viaggio.

Diversi i cantieri aperti: nella Galleria San Giovanni (lunga oltre 9 km), in Abruzzo, sarà realizzato un nuovo sistema di Water Drain System* per il drenaggio delle acque meteoriche che consentirà di aumentare l’affidabilità della linea. Nella tratta fra Ripalta e Lesina saranno effettuati lavori idraulici propedeutici al raddoppio della tratta. Contestualmente nella stazione di Foggia saranno effettuati interventi di sostituzione deviatoi e lavori propedeutici la realizzazione del futuro Apparato Centrale Computerizzato (ACC). Nella stazione di Campomarino, in Molise, saranno effettuati lavori di potenziamento che consisteranno nell’adeguamento del binario di incrocio a 750 metri, contribuendo al miglioramento e sviluppo del traffico merci su ferro sulla direttrice Adriatica.

Nello stesso periodo, fra Fossacesia e Vasto San Salvo, saranno svolti lavori di ammodernamento tecnologico nelle gallerie Diavolo, San Donato, Vasto e Sinello, propedeutici alla realizzazione dell’ACCM (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione). L’ACCM sarà una vera e propria cabina di regia centralizzata in grado di incrementare la regolarità e la puntualità del traffico treni. Saranno effettuati inoltre molti altri interventi di potenziamento e manutenzione tra Falconara ed Ancona, Varano e Loreto, nonché nelle stazioni di Cattolica, Giulianova, Ortona e Foggia.

Le attività, svolte da tecnici di RFI e imprese appaltatrici, coadiuvati da mezzi d’opera, vedranno al lavoro oltre 250 maestranze dislocate sugli oltre 150 km di linea.

L’investimento economico complessivo è di circa 260 milioni di euro, di cui 100 milioni finanziati con fondi PNRR.

TRENITALIA PUGLIA, MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA PESCARA-FOGGIA

dal 7 al 12 e dal 15 al 19 aprile

treni garantiti nel weekend del 13 e 14 aprile

programmato servizio bus alternativi

Bari, 29 marzo 2024 – Dal 7 al 12 e dal 15 al 19 aprile ci saranno delle modifiche alla circolazione ferroviaria per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico fra San Vito Lanciano (PE) e San Severo (FG).

MODIFICHE AI TRENI A LUNGA PERCORRENZA

Durante i lavori, i treni Frecciarossa Torino/Milano/Venezia – Bari/Lecce/Taranto saranno attestati nelle stazioni di Ancona e Pescara mentre i Intercity Giorno della relazione Milano/Bologna- Bari/Lecce subiranno cancellazioni parziali e sostituzioni con bus, ove possibile, fra Pescara e San Severo. I treni Intercity Notte Milano/Torino Porta Nuova – Lecce, dal 7 all’ 11 e dal 14 al 18 aprile, subiranno modifiche di percorso con cancellazioni delle fermate intermedie nel percorso tra Bologna Centrale e Foggia, con modifiche di orario e perdita di fermate. Garantiti i treni nel weekend del 13 e del 14 aprile.

MODIFICHE AI TRENI DEL REGIONALE

Dall’8 al 12 e dal 15 al 19 aprile, fra Bari e Foggia, il treno R4306 sarà interessato da modifiche nell’orario di partenza. Modifiche di orario anche per il treno 19984, fra Brindisi e Taranto;

Dall’ 8 al 20 aprile, i collegamenti regionali fra Termoli e Foggia saranno effettuati con bus, con tempi di percorrenza che varieranno in relazione al traffico stradale.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio), su app di Trenitalia, numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso i desk assistenza delle stazioni ferroviarie, self-service e agenzie di viaggio convenzionate.