Radio Maria, Facebook oscura la Via Crucis: “Scene di nudo”

Chiediamo scusa a tutti gli amici che seguivano la prima parte della Via Crucis in adorazione del Signore in Croce.



Facebook ha eliminato il post per “contenuto immagini nudo”. E ha ristretto i parametri di visualizzazione.

Forse #Facebook non sa che il Cristo fu spogliato delle vesti ma le parti intime coperte con panni . E pensare che è morto in croce anche per loro. Naturalmente noi riattiveremo la diretta ogni volta.

Con questo post Radio Maria spiega l’incredibile caso del post rimosso da Meta per immagini di nudo o atti sessuali durante la Via Crucis.

Radio Maria è un’emittente radiofonica cattolica italiana fondata nel 1987 ad Erba, in provincia di Como.

Da sempre osservata con particolare attenzione dal punto di vista tecnologico, Radio Maria è la radio italiana con il maggior numero di ripetitori (oltre 850) sparsi in tutto il territorio nazionale. Questo le conferisce la maggiore copertura tra tutte le emittenti radiofoniche italiane (superiore anche a quella della Rai) e le permette di essere ricevuta ed ascoltata senza problemi anche in zone sperdute (ad esempio paesini di montagna) dove non sono presenti altri segnali radiofonici.