Puglia da bere e da mangiare: una regione conviviale tra tradizioni e novità

Gli appuntamenti come festival, sagre e feste di paese non finiscono mai, soprattutto in una regione vasta, tradizionale e diversificata come la Puglia. L’estate si avvicina e i turisti aumentano, di conseguenza non mancano occasioni in ogni dove per ritrovarsi con gli amici, divertirsi e ballare osservando i colori del tramonto che si mescolano con il mare.

In tutti questi momenti c’è una sola certezza: il cibo non manca mai. Non è solamente l’elemento fondamentale per raccogliere persone attorno a un tavolo, ma rappresenta anche l’occasione per scoprire nuovi gusti e abbinamenti.

A tale proposito, oggi, ci inoltreremo in un viaggio sulle papille gustative e lo faremo proponendo le tradizionali bontà pugliesi con gli abbinamenti di bevande più azzeccati. L’aperitivo è l’occasione migliore per soddisfare il palato, nonché il momento ideale per salutare la giornata a base di freschi cocktail a base dei più variegati gusti di vodka, invitanti taglieri e croccanti taralli.

Alimenti e prodotti tipici pugliesi apprezzati in tutto il mondo

La Puglia è una terra ricca di tradizioni culinarie che hanno conquistato il palato di persone provenienti da ogni parte del mondo. Tra i prodotti tipici più celebri, come sappiamo, figurano orecchiette, burrata, pane e olio extravergine d’oliva.

A questi si aggiungono anche pomodori secchi, olive nere, taralli e caciocavallo. Per non parlare di rape, carni locali, pesce fresco e tanto altro ancora… La Puglia gode di un panorama culinario denso e prezioso e che calza a pennello con la convivialità di una bella tavola imbandita.

Ovviamente la Puglia non offre solo cibo. È apprezzata anche per le bevande, per i vini e per i liquori che arricchiscono il bagaglio enogastronomico d’eccellenza. Per esempio ci riferiamo a liquori come “Rosolio” e il “Finocchietto,” entrambi realizzati con erbe e aromi locali, così come alle pregiate produzioni vinicole tra cui spiccano il Primitivo di Manduria e il Negroamaro.

Cocktail-mania all’aperitivo: colori e sapori da accompagnare a taglieri e vista mare

L’aperitivo in Puglia è un momento sacro, un’occasione per rilassarsi con gli amici, gustare qualcosa di buono e spezzare la fame prima di cena. In questa ultima estate abbiamo potuto constatare come la regione abbia tanto di tradizionale da offrire ma anche un grosso potenziale di novità e di voglia di esplorare trend più contemporanei.

L’esempio calzante è il cocktail, il drink fresco e dissetante che assume sapori e colori diversi in base alla ricetta e alla selezione di ingredienti mescolata con sapienza dal bartender.

La vodka ha rivestito un ruolo di rilievo, prestandosi bene sia in purezza che aromatizzata per creare sapori e mix frizzanti, freschi e rigeneranti. A volte è proprio la sua versatilità a renderla protagonista del cocktail, nonché l’ingrediente più apprezzato da locali e bar di tutta la regione… e visto il caldo torrido dell’estate, i drink più richiesti hanno visto una netta preponderanza degli agrumi, considerati a tutti gli effetti la scelta ideale per dissetare le gole arse dal solleone.