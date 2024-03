Mara Venier in lacrime durante Domenica In: c’entra Papa Francesco

Il 24 marzo è andata in onda sui teleschermi di Rai 1 una nuova puntata di Domenica In condotta come sempre da Mara Venier. Per l’occasione, la conduttrice ha ospitato Il Volo per celebrare i 15 anni di carriera. Tra i loro momenti più importanti c’è stata sicuramente l’esibizione davanti a Papa Francesco in occasione della Giornata della gioventù. Mara Venier a questo punto ha voluto inviare un saluto al Pontefice che nel corso della messa delle Palme è apparso molto provato. Nel messaggio andato in onda la conduttrice di Domenica In è apparsa visibilmente commossa. In merito a ciò, la donna ha dichiarato le seguenti parole: “L’importante è che si riprenda al più presto. Io l’ho conosciuto ed è come parlare con un amico”.

Domenica In, Mara Venier si commuove mandando un messaggio a Papa Francesco

Mara Venier si è commossa mandando un messaggio a Papa Francesco. La conduttrice di Domenica In ha dedicato un momento al Pontefice nel corso dell’intervista ai ragazzi de Il Volo. Ieri mattina, il Santo Padre in occasione della domenica delle Palme era apparso molto affaticato introducendo i diversi riti. Alla fine della lettura del vangelo, è seguito un momento di silenzio e poi direttamente il credo senza l’omelia del Papa. Francesco infatti ha scelto di non leggere l’omelia, tanto da raccogliersi in silenzio dopo la proclamazione della Passione del Signore. Non è la prima volta che Papa Francesco non fa l’omelia per la domenica delle Palme. Per l’occasione, Mara Venier gli ha augurato di riprendersi esprimendo parole di riconoscenza al Santo Padre che ha conosciuto personalmente.