Manfredonia, il Commissario Grandolfo proclama il lutto cittadino per il 9 aprile

Il cordoglio del Comune di Manfredonia per la tragica scomparsa del Maresciallo Francesco Pastore e del suo collega Appuntato scelto Francesco Ferraro. Proclamato il lutto cittadino per il giorno 9 aprile 2024

Esprimo a nome della città di Manfredonia e mio personale il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane carabiniere di Manfredonia Maresciallo Francesco Pastore e del suo collega Appuntato scelto Francesco Ferraro.



In questo doloroso momento, un pensiero di vicinanza va anche all’Arma dei Carabinieri, per il prezioso servizio che quotidianamente assicura a difesa dei cittadini e delle istituzioni del nostro Paese.

Per il giorno 9 aprile 2024, in concomitanza con la celebrazione dei funerali del giovane carabiniere manfredoniano, sarà proclamato il lutto cittadino, in segno di vicinanza e di partecipazione al dolore della famiglia per la tragica scomparsa del proprio caro.

Manfredonia, 07/04/2024

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Rachele Grandolfo