Manfredonia, concerto della band “Ladri di Carrozzelle”, foto e video di Antonio Castriotta

“Un sogno che si realizza”, queste le parole di Monica Mantovano nel presentare la band “Ladri di carrozzelle” che si è esibita questa mattina e lo farà anche questa sera presso il cine teatro San Michele di Manfredonia.

Uno spettacolo di qualità ma soprattutto di grande inclusione che è poi il tema e l’essenza della band che si esibisce in giro per l’Italia da trentacinque anni orsino.

Un tema che da anni sta a cuore a Monica, organizzatrice, unitamente alle diverse associazioni che operano in città, di molteplici eventi, finalizzati ad includere il più possibile i “ragazzi speciali” che spesso, invece, rischiano l’emarginazione per via di barriere non solo materiali ma soprattutto mentali.

In questo Monica, Natalia, Vincenzo, solo per citarne alcuni, sono da sempre sul “pezzo” per favorire un vera e dignitosa inclusione che regali speranza, dignità, prospettiva e felicità a coloro che, loro malgrado, hanno dovuto fare i conti con qualche difficoltà che la vita propone.

Complimenti Monica a te ed ai tuoi fidi collaboratori che da sempre dedicano buona parte della propria vita e con la sensibilità che li contraddistingue a coloro che hanno bisogno di sostegno ed affetto.



Intervista al fondatore della band Ladri di Carrozzelle e a Monica Mantovano