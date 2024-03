LOL, Fedez nel cast ma le sue battute vengono tagliate: il motivo

Il 4 dicembre scorso è stato svelato il cast della tanto attesa quarta stagione di LOL – Chi Ride è Fuori, e tra i numerosi comici si è aggiunto un volto sorprendente: Fedez. Il rapper, noto per aver affiancato Mara Maionchi e Frank Matano nella conduzione delle prime tre stagioni, si è ritrovato improvvisamente nel ruolo di concorrente, senza esserne stato informato, come ha rivelato la direttrice di Amazon, Nicole Morganti. Tuttavia, nonostante la sua partecipazione al gioco, Fedez avrà meno visibilità del previsto, poiché molte delle sue battute sono state tagliate, come ha dichiarato lo stesso rapper durante una conferenza stampa a Roma.

“Numerose delle mie battute sono state eliminate, non sono state gradite, compresa la prima”, ha raccontato Fedez. Il motivo? Le sue battute sono state considerate di genere black humor, incompatibili con lo stile di Amazon. Un esempio lampante è la battuta su Emanuela Orlandi, pronunciata durante un momento di discussione sulla serie Netflix Vatican Girl nel corso del programma Muschio Selvaggio: “Possiamo fare spoiler: alla fine non l’hanno mai trovata”. Anche Maurizio Lastrico, altro membro del cast comico, ha confermato il tipo di umorismo di Fedez, definendolo “cattivissimo”.

Tuttavia, considerando quanto Fedez si divertisse durante la sua esperienza come conduttore, ridendo a crepapelle, è lecito dubitare che possa resistere a lungo nel gioco in veste di concorrente. La sua inclinazione verso un umorismo tagliente potrebbe metterlo in difficoltà nel mantenere la sua presenza all’interno del programma.

LOL – Chi Ride è Fuori, il cast della quarta stagione

Giorgio Panariello

Aurora Leone

Edoardo Ferrario

Lucia Ocone

Rocco Tanica

Maurizio Lastrico

Angela Finocchiaro

Claudio Santamaria

Diego Abatantuono

Loris “Lunanzio” Fabiani

Fedez