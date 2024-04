La Promessa anticipazioni, Don Alonso con le spalle al muro: Jana terrorizzata

Le anticipazioni de La Promessa, fiction spagnola trasmessa su Canale 5 alle 16.20, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Catalina si trova in una situazione critica dopo aver concesso troppa fiducia a Don Lorenzo, consentendogli di manipolare documenti cruciali. Il conte ha inserito una clausola molto favorevole a sé stesso nei documenti del prestito concesso ai marchesi di Lujàn: se la famiglia di Don Alonso non ripagherà il debito al momento richiesto, un quarto delle terre della tenuta passerà automaticamente in suo possesso. Un piano ingegnoso in cui Catalina è rimasta coinvolta suo malgrado.

La giovane dovrà informare suo padre di questa spiacevole scoperta, che mette a rischio la tenuta di famiglia. Insieme a Don Alonso, cercheranno di trovare un modo per fermare il Capitano e proteggere le loro proprietà.

Tuttavia, il marchese si troverà di fronte all’ostilità del padre di Curro, desideroso di risolvere la questione rapidamente. Nonostante Elisa sia fuori dai giochi, i drammi per i Lujàn sono lontani dall’essere finiti.

Anticipazioni La Promessa, Jana supplica Manuel di fermare Cruz

Nel frattempo, Jana è esausta dal continuo tormento di Cruz, che la tiene costantemente sotto controllo e critica il suo lavoro. Determinata a porre fine a questa situazione, supplica Manuel di intervenire e chiarire la situazione con sua madre una volta per tutte. Il marchese spiega alla madre di aver chiesto a Jana di aiutare sua moglie, Jimena, e di lasciarla in pace, convinto che possa essere di grande aiuto.