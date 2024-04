Il Manfredonia Calcio piange Francesco Pastore

Il Manfredonia Calcio 1932, in tutte le sue unità, è vicino al dolore della famiglia Pastore per la tragica dipartita del giovane Francesco, militare dell’Arma ed ex tesserato del club del settore giovanile del club biancoceleste.

Che la terra ti sia lieve, Francesco.