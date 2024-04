Everywhere I Go anticipazioni, situazione complicata per Selin

Nel corso della puntata di domani i fan della serie televisiva turca “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” avranno l’opportunità di immergersi in un nuovo emozionante episodio su Mediaset Infinity. Nell’ultimo episodio, Demir ha affrontato i suoi dipendenti presso la Artemim, confessando apertamente la sua convivenza con Selin e spiegando l’acquisto accidentale della stessa casa della sua dipendente.

Mentre Merve e Bora si trovano senza casa, accettano il generoso gesto di Burak, che offre loro di abitare in una delle sue proprietà vuote. Nel frattempo, Selin rivela finalmente ad Ayda e Merve di essere innamorata di Demir.

Tuttavia, la situazione tra Selin e Demir è tutt’altro che facile: mentre Selin accompagna Burak a controllare la casa che offrirà a Merve e Bora, Demir decide di dividere la casa che condivide con Selin in due, suscitando la sua rabbia.

Anticipazioni Everywhere I Go 23 aprile 2024

Nel frattempo, Selin si trova in una situazione complicata al lavoro, desiderando licenziarsi dopo aver dichiarato il suo amore per Demir. Tuttavia, lui le impone di completare un periodo di otto settimane prima di poter andare via.

La Artemim si divide in due settori, Artemim Architettura e Artemim Costruzioni, con Burak e Demir come capi rispettivi. Le tensioni in casa aumentano ulteriormente quando, su consiglio del terapista Bunyamin, Demir e Selin devono stabilire gli orari di utilizzo degli spazi comuni. Con queste anticipazioni, i fan possono aspettarsi un’altra puntata ricca di colpi di scena e tensioni nella serie Everywhere I Go.