Endless Love anticipazioni di oggi 17 aprile: Emir costringe Banu ad abortire

Le anticipazioni di Endless Love, la serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10, rivelano numerosi colpi di scena. Salih, oltre ad essere angosciato per l’incendio della sua barca, è preoccupato per Kemal. Quest’ultimo cerca di convincere il suo migliore amico a superare il passato poiché Nihan, nonostante siano trascorsi cinque anni dalla loro separazione, continua a fargli del male. Salih è convinto che la ragazza non sia sincera, mentre Kemal crede alle sue parole, convinto che Nihan sia stata costretta a sposare Emir.

Anticipazioni Endless Love mercoledì 17 aprile 2024

Recentemente, l’imprenditore ha scoperto una sconcertante verità: Banu, con un sorriso beffardo stampato sul viso, ha organizzato una cena per annunciargli di essere incinta e che il figlio che aspetta è suo. Emir, non intenzionato a diventare padre del bambino di Banu, la minaccia: se non interromperà la gravidanza, ci saranno conseguenze serie. Ma Banu desidera tenere il bambino: quale sarà la sua decisione?

Zeynep è nuovamente irritata con Salih. Non accetta il fatto che il fidanzato abbia preso una decisione così importante senza consultarla: ha chiesto la sua mano. Salih, umiliato, le chiede comprensione, poiché ha appena perso la sua amata barca. Nel frattempo, Zeynep deve affrontare anche Ozan, determinato a non lasciarla in pace nonostante le raccomandazioni di Nihan e le sue accorate richieste.