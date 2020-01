Domenica di archeo-trekking sul Gargano alla scoperta della bellezza di Vieste d’inverno

Oltre il mare c’è tanto altro nel Parco Nazionale del Gargano, come i tesori archeologici di Vieste, da scoprire camminando tra i sentieri e il centro storico.

Per domenica prossima Gargano Natour, in collaborazione con Elda Hotel, propone un archeo-trekking per conoscere gli aspetti meno noti della caratteristica costa di Vieste.

Si comincerà ammirando i graffiti preistorici della Grotta di Sfinalicchio per poi spostarsi nella necropoli paleocristiana della Salata, riaperta da pochi anni grazie al progetto del Polo Culturale di Vieste. Infine si visiterà il nuovissimo Museo Archeologico di Vieste che conserva reperti archeologici dalla preistoria fino al medioevo.

L’escursione rientra in un più ampio calendario invernale di attività da fare nel Parco del Gargano, esperienze di conoscenza del territorio all’insegna della natura e della cultura che trovate su www.garganonatour.it.

Informazioni e iscrizioni al 3931753151 (Domenico Antonacci).