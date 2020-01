Capitale italiana della Cultura 2021: c’è anche San Severo

Il Mibact qualche giorno fa ha fatto sapere che sono 44 le città candidate a diventare la Capitale italiana della cultura 2021: tra queste c’è anche la ‘nostra’ San Severo.

‘La Capitale italiana della Cultura’ è stata istituita nel 2014 e vuol sostenere e valorizzare le bellezze delle città italiane cercando di incoraggiare le loro capacità progettuali. “Dal 2014 – sottolinea il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini – da quando abbiamo avuto l’idea di istituire anche in Italia il titolo di Capitale della Cultura, ogni edizione ha avuto effetti concreti e positivi sullo sviluppo turistico e sulla fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei territori e delle città vincitrici”. Questi eventi rappresentano importanti occasioni che mettono in moto un meccanismo di promozione territoriale oltreché di rilancio del turismo di cui la Puglia ha sicuramente bisogno. All’attivo la Regione ha diverse candidature con città ricche di bellezze architettoniche e naturali, di specialità gastronomiche e tradizioni artigianali; oltre San Severo spiccano Bari, Barletta, Molfetta, Taranto, Trani e l’Unione Comuni Grecia Salentina (con i suoi 12 centri). Il verdetto del governo – con il premio di 1 milione di euro – arriverà a giugno ma già nel marzo 2020 i dossier di tutte le città candidate dovranno essere stati consegnati al ministro per i Beni culturali (ndr Dario Franceschini). I comuni hanno, perciò, già iniziato la corsa per sfoggiare i loro ‘fiori all’occhiello’ più di prestigio e portarsi così a casa il conteso riconoscimento.

In bocca al lupo a San Severo!

Libera Maria Ciociola