Cambio programmazione Mediaset per il mese di maggio

Sta arrivando il cambio palinsesti: stop Uomini e donne, Can Yaman torna in prime time. Maria De Filippi e il suo talk show ci saluteranno il 31 maggio, Viola come il mare inizierà il 24 aprile. Mentre il talk show andrà in ferie, tornerà la serie tv con protagonista Can Yaman.

Cambio programmazione Mediaset maggio, Maria De Filippi in vacanza

Mediaset farà cambiamenti, in previsione delle pause estive, Il daytime di Canale 5 verrà modificato con lo stop delle trasmissioni di Maria De Filippi. Per primo ci saluterà Amici, il talent show terminerà sabato 18 maggio con la finalissima in cui verrà proclamato il nuovo trionfatore assoluto.

Uomini e donne, il talk show dei sentimenti avrà l’ultima settimana di programmazione dal 27 al 31 maggio. I tronisti in carica sceglieranno e, per quanto riguarda il trono over, decideranno se i protagonisti del parterre over si incontreranno o meno.

Can Yaman torna nella fascia serale di Canale 5

Tornerà l’affascinante Can Yaman, famoso attore turco che ha ammaliato il pubblico italiano con le diverse soap e con la fiction Viola come il mare, di cui vedremo episodi inediti della seconda stagione. La messa in onda è in programma di mercoledì sera a partire dal 24 aprile e proseguirà poi per tutto il mese di maggio, fino al gran finale.

In prime time avremo la prima edizione di Io Canto Senior, lo show condotto da Michelle Hunziker dedicato a persone diversamente giovani anziani appassionate di canto. La gara che verrà giudicata da diversi volti noti del piccolo schermo e della musica italiana.

Maria De Filippi, anche quest’anno leader indiscussa. Gli ascolti sia della fascia serale che in quella del pomeriggio hanno premiato la bravura di Maria de Filippi. U&D ha retto la concorrenza e si è imposto nella fascia del daytime. Inutile dire che Maria non è seconda a nessuno!