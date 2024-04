Boom di vendita! Tipy la rivoluzione del commercio

Tutto nasce, come molto spesso oggi, da un’esigenza e da un bisogno legato alla sostenibilità familiare. Parla alla nostra redazione Danilo Giudici, che lancia il nuovo brand/progetto dal nome Tipy.it. Danilo ci racconta che l’idea nasce dall’esigenza economica del nostro bel paese, come tante persone mi trovo alle prese, con la gestione dei risparmi e a fine mese a far quadrare i conti, ho deciso così di avventurarmi alla scoperta di un mercato, che conoscevo poco ma mi sono avvalso di validi collaboratori.

Sempre con l’idea di portare benefici concreti nella vita dei clienti, siamo partiti dalle regole fondamentali del business, qualità e prezzo giusto! Inutile parlare di prezzi bassi, perché il prezzo basso attira si l’occhio ma non è sempre sinonimo di qualità..

Dopo questa parentesi, possiamo iniziare a parlare di Tipy.it.

COSA VI DIFFERENZIA RISPETTO AGLI ALTRI STORE?

Danilo: Abbiamo scelto fin da subito di rivolgerci a un partner informatico. Volevamo, infatti, fornire ai nostri clienti una user experience immersiva e all’insegna della comodità. Ma non solo online anche uno store fisico situato al KM 9.200 Via dei Monti Lepini a Patrica (Frosinone). Partiamo dal presupposto che per alcuni dei nostri prodotti c’è bisogno di toccarli con le proprie mani motivo per il quale oltre allo store fisico diamo la possibilità alle persone di raggiungerci attraverso le live sul nostro canale tiktok!

Ad ogni diretta TikTok regaliamo tre prodotti a chi consegue l’obiettivo! Fino ad oggi le nostre dirette sono state viste da centinaia di persone siamo partiti da circa 7 giorni e già 20 premi sono stati spediti.

Ma non ci fermiamo qui, stiamo preparando uno store online e l’app!

Abbiamo un catalogo di oltre 1000 prodotti che aggiorniamo ogni 24 ore, altro aspetto che ci distingue dai competitor del settore. Possiamo, inoltre, vantare ben tre magazzini sul territorio nazionale ed europeo.

Da noi si può acquistare Fai Da Te, articoli per la casa, bricolage, carrelli da lavoro, elettrodomestici, utensili, quad, ebike, motocross.

I nostri prezzi sono molto competitivi rispetto al resto del mercato.

DA QUANDO VI SIETE LANCIATI IN QUESTA AVVENTURA?

Abbiamo aperto da circa una settimana lo store fisico – e ringraziamo i nostri clienti che ci sono venuti a trovare. Ma non solo nelle dirette molto spesso, attraverso le offerte infuocate mettiamo in promo alcuni prodotti e non facciamo in tempo ad avviare la pubblicità sui vari canali social che vanno già in sold out.

Da un lato ci fa ovviamente molto piacere: è un grande segno di apprezzamento da parte dei nostri clienti. Dall’altro, però, rimaniamo un po’ dispiaciuti per tutti quelli che non sono riusciti ad acquistare il prodotto desiderato.

QUALI SONO I VOSTRI PUNTI DI FORZA?

Prezzo, qualità e garanzia indubbiamente. Lo store è caratterizzato dalla presenza di molteplici categorie. Quelle macro, però, sono FAI DA TE, CARRELLI DA LAVORO, ELETTRODOMESTICI E MINIMOTO.

Oggi come oggi, i ragazzi sono sempre più alla ricerca del prodotto che gli garantisce qualità ed il giusto prezzo, ma non sempre riescono ad acquistare a causa dei prezzi onerosi dei prodotti. No problem! Ci pensa www.tipy.it

Cito per ultimo un punto di forza non importante, di più: la presenza della sezione STOCK! TUTTI I POSSESORI DI PARTITA IVA POSSONO ACQUISTARE IN STOCK DA NOI BANCALI A PREZZI IRRIPETIBILI!

Oggi più che mai, quando si parla di risparmio è necessario considerare anche la sostenibilità. Noi ci teniamo molto a far sì che, grazie alla nostra attività, possa essere preservata.

Non vi resta che venirci a trovare o seguite sulle nostre dirette social!