Beautiful, le anticipazioni di oggi: che delusione per Ridge!

Le anticipazioni di Beautiful, la soap ambientata a Los Angeles che vede come protagonista la famiglia Forrester – proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations -, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Ridge si getta ai piedi di Brooke, confessando di aver appena scoperto da Steffy la verità su quanto accaduto con Thomas e l’inganno perpetrato nei confronti dei servizi sociali. Rimprovera sé stesso per non aver indagato direttamente con Brooke e per essersi lasciato convincere da suo figlio, senza darle la possibilità di spiegarsi. Brooke, seppur sconvolta, ascolta le scuse di Ridge senza esprimere alcuna reazione visibile. Tuttavia, sotto la superficie, covano rabbia e delusione per il tradimento subito e per il fatto che Ridge non sia corso da lei prima.

Anticipazioni Beautiful di oggi lunedì 8 aprile 2024

La Logan sente il peso dell’ingiustizia subita e si domanda perché il marito non abbia mostrato la stessa furia e senso di tradimento che lei ha provato. Inizia a mettere in discussione la sua abitudine di perdonare sempre Ridge e si rende conto che forse è giunto il momento di guardare a lui con occhi diversi. È grata a Steffy per aver svelato la verità e fermato una tragedia annunciata che avrebbe potuto danneggiare tutti.

Intanto, a Villa Forrester, i figli di Ridge si confrontano sulle responsabilità della situazione. Thomas accusa duramente Steffy di aver tradito la famiglia, non considerando il bene comune. Il battibecco tra i fratelli segna l’inizio di una nuova fase di tensione e conflitto all’interno della famiglia Forrester.