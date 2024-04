Anticipazioni Uomini e Donne, Ida Platano assente in studio: il motivo spiazza tutti

Le anticipazioni di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Nell’ultima puntata registrata martedì 16 aprile 2024 gli spettatori sono stati sorpresi da un inatteso colpo di scena: l’assenza di Ida. La tronista ha annunciato che non avrebbe partecipato alla registrazione, gettando così una nuova ombra sul Trono Classico. Nel frattempo, Daniele ha riservato una sorpresa ballando con Marika durante la puntata.

Il Trono Classico ha iniziato con il botto quando Ida ha deciso di non presentarsi, motivando la sua scelta con la mancanza di fiducia verso Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Una clip trasmessa dopo la registrazione precedente ha ulteriormente alimentato le speculazioni su Mario, che sarebbe stato avvistato in compagnia di una donna in uscita da un B&B. Nonostante le sue smentite, Ida ha chiesto a Mario il cognome della donna, ma questi ha rifiutato di rispondere, provocando così ulteriori tensioni.

Anticipazioni Uomini e Donne: destino incerto per Ida Platano

Dopo l’uscita di scena di Mario e Pierpaolo, il destino di Ida è rimasto incerto, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso in attesa della prossima registrazione. Nel frattempo, Daniele Paudice, il secondo tronista, ha portato sia Gaia che Marika in esterna. Nonostante una breve interazione con Gaia, Daniele ha dichiarato di sentirsi maggiormente in sintonia con Marika, con cui ha trascorso un piacevole momento ballando durante l’esterna.

Per quanto riguarda il Trono Over, la conoscenza tra Diego e Jessica continua a svilupparsi, mentre Sabrina ha deciso di interrompere la frequentazione con l’ultimo cavaliere che si era presentato per lei nelle registrazioni precedenti.