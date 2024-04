Anticipazioni Beautiful dal 22 al 28 aprile: paura per Steffy e Finn, qualcuno entra in casa loro

Innumerevoli colpi di scena avverranno in occasione delle nuove puntate di Beautiful che saranno trasmesse da lunedì 22 a domenica 28 aprile in prima visione su Canale 5. Gli spoiler della soap opera americana rivelano che Katie si recherà in clinica preoccupata per le condizioni di salute del suo cuore. Brooke a questo punto avviserà Carter informandolo che sua sorella si trova in ospedale per fare dei controlli. Di qui, la decisione dell’avvocato di fare una sorpresa a Katie. A tal proposito, Carter rimarrà al fianco della donna durante la lettura della diagnosi medica da parte di Grace. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che a villa Forrester si festeggerà il Natale. Le famiglie Logan, Spencer e Forrester si ritroveranno nel salone della tenuta di Eric per celebrare la giornata. In questo frangente, Steffy e Finn si dichiareranno grati per tutto quello che è successo nella loro vita.

Beautiful anticipazioni: Sheila terrorizza Steffy e Finn

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Ridge prenderà dei provvedimenti importanti nei riguardi di Thomas, reo di aver incastrato Brooke con una falsa chiamata ai servizi sociali fatta con un’applicazione presente nel cellulare del figlio. Di conseguenza, lo stilista non esiterà a licenziare suo figlio dalla Forrester Creations. Il fratello di Steffy proverà in qualche modo a scusarsi. Scuse che però non serviranno a niente. Nel frattempo, Sheila commetterà una nuova pazzia. La criminale si introdurrà furtivamente nella casa sulla scogliera di Steffy e Finn terrorizzandoli. I due giovani rimarranno sconvolti quando si troveranno Sheila in carne d’ossa davanti a loro. La criminale affermerà di non voler farli male. Parole che però non saranno credute da Steffy e Finn, i quali vorranno che Sheila finisca in carcere.