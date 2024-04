Tempesta d’Amore le anticipazioni di oggi 16 aprile: Alexandra corre in ospedale

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore, serie tv tedesca in onda su Rete 4 alle 19:50 e ambientata nel lussuoso albergo bavarese, Hotel Fürstenhof, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Alexandra si affretta in ospedale, portando con sé Shirin, vittima di un infausto incidente. Lì, il dottor Niederbuhl pronuncia la sentenza: per i prossimi giorni, gli occhi di Shirin dovranno restare bendati, un’aggravante che getta un’ombra di disperazione sulla giovane. La paura di aver perso per sempre la vista la attanaglia, mentre la solidarietà si fa strada tra le altre vicende familiari.

In un altro angolo della città, Leon, intento nei suoi allenamenti, esita ad abbandonare la sua routine per affiancare Josie in ospedale. È Paul a offrire una mano, un gesto che apre nuovi spiragli nelle loro dinamiche. Un legame, forse sopito, si risveglia tra loro, promettendo un rinnovato capitolo nella loro storia.

Intanto, Alexandra, decisa a cancellare ogni traccia dell’incidente, coinvolge Drechsler nel suo piano. Tuttavia, un’imprevista tanica di detergente mina i loro sforzi di occultamento. Nel tentativo di disfarsene, il destino gioca loro un brutto scherzo quando Eleni fa una scoperta sconvolgente.

Yvonne, inconsapevole del dramma che si sta svolgendo, consegna a Erik una serie di oggetti provenienti dall’hotel. Tra di essi, un innocente flacone di detergente si rivela essere una chiave nella risoluzione dell’enigma.

Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi 16 aprile 2024

La soap tedesca Sturm der Liebe va in onda in Germania a partire dal 2005 sull’emittente Das Erste. Nel nostro Paese viene trasmessa a partire dal 2006 in prima visione assoluta sulle reti Mediaset.

Inizialmente trova una collocazione su Canale 5. Dal 2007 Tempesta D’Amore va in onda su su Rete 4. L’appuntamento con Tempesta D’Amore è fissato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con episodi frazionati a partire dalle 19.50 fino alle 20.30 circa.