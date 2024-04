Parliamo Manfredoniano: “Sciulé (o sciuvelé)”

Sciulé (o sciuvelé) v.i.= scivolare, sdrucciolare

Il verbo sciuvelé, derivato dall’italiano scivolare, per comodità spesso viene pronunciato sciulé, e significa scorrere, slittare agevolmente su una superficie liscia e uniforme.



Si può scivolare sulla fanghiglia, sullo strato di ghiaccio che d’inverno copre le strade di montagna, o su certe alghe che crescono su taluni scogli affioranti e nei pressi di sorgenti di acqua salmastra.



Se si tratta di persone, o di veicoli lo scivolone può causare seri danni e lesioni.

Se si tratta di slitte, pattini da ghiaccio, bob o sci da neve lo scorrimento è ben accetto!

Se si tratta di giochi (acquapark, parco giochi) è addirittura cercato.

Da questo verbo deriva l’aggettivo sciuvelènte o sciulènte, cioè scivoloso, sdrucciolevole, come può essere un sentiero in salita.



Se si tratta di “due” spaghetti sciulente-sciulènte ve li raccomando caldamente, perché sono preparati al momento, quasi a sorpresa, conditi con aglio, olio e peperoncino, o con sugo lento, senza formaggio, a conclusione di una serata invernale in casa fra amici.



E mò, stàteve attìnte angöre scìuléte = Ed ora state attenti a non scivolare!

fonte: https://www.parliamomanfredoniano.it/sciule-o-sciuvele/