Manfredonia Calcio, in pole per la panchina c’è Franco Cinque

A poche ore dall’esonero di Luigi Agnelli ed a tre giorni dall’impegno fondamentale contro lo Spinazzola, il Manfredonia Calcio è pronto a ripartire da una nuova guida tecnica che potrebbe essere Franco Cinque.

Il tecnico di Manfredonia ha mosso i suoi primi passi da allenatore nella stagione 2009-2010 alla guida dell’Atl. Vieste conquistando con la formazione garganica la vittoria del campionato di Promozione. Nella stagione successiva, sempre alla guida dell’Atletico Vieste mister Cinque ottiene uno splendido sesto posto, risultato ottimo per una formazione neo-promossa. Nel 2011-2012, il neo-allenatore biancorosso passa al Manfredonia squadra con la quale per due stagioni consecutive conquista dapprima i play-off del campionato di Eccellenza prima di arrivare nel 2013-2014 alla vittoria del campionato con conseguente promozione dei sipontini in serie D. Alla guida del Manfredonia mister Cinque rimane anche in serie D nel 2014-2015 prima di tornare all’Atl. Vieste in Eccellenza nel 2015-2016 (annata conclusa con il quinto posto). Sulla panchina dei garganici mister Cinque si è seduto anche nel 2016-2017.

Dal 2017 al 2019 ha guidato il Barletta in Eccellenza.