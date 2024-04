La Salandra: nessuna esclusione del Teatro Giordano di Foggia

“Spiace leggere le doglianze della sindaca Episcopo e della Assessora Amatore in merito ad una paventata esclusione del nostro Teatro “Umberto Giordano” dal novero dei teatri dichiarati “monumento nazionale”



Spiace principalmente giacché il testo normativo non esclude in alcun modo il “Giordano” di Foggia dal suddetto elenco, consentendo che lo stesso possa accedere comunque allo specifico riconoscimento, e ciò anche a latere del fatto che il provvedimento sia ancora in prima lettura.



Probabilmente la corsa dell’amministrazione comunale nelle piazze del capoluogo di regione ha distratto i nostri amministratori dallo sviluppare campagne di comunicazione e valorizzazione su beni di cui la città di Foggia è capitale, come ad esempio l’immenso patrimonio rappresentato dagli ipogei urbani, per i quali – nello specifico – il Governo ha impegnato se stesso a campagne di promozione e valorizzazione dirette proprio sui Comuni”.



Lo dichiara il deputato foggiano di Fratelli d’Italia on. Giandonato La Salandra.