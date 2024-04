Incontro della Sezione AMMI – Donne per la salute Manfredonia nella Giornata Nazionale

della salute della Donna.

Il 22 aprile 2024 alle 18.30 presso le ex Fabbriche di San Francesco.

Il 22 aprile in Italia si celebra la “Giornata Nazionale della salute della Donna”, istituita nel

2016 con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e promossa dal Ministero della

Salute e da Fondazione Atena Onlus.



Lo scopo è quello di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Tematica, dunque, di grande sensibilità per AMMI – Donne per la Salute, associazione

presente con molte sezioni territoriali in quasi tutte le regioni italiane ed anche a Manfredonia,

animata da professioniste che operano sia in ambito strettamente medico in tutte le sue

derivazioni specialistiche, sia donne che sono al fianco di medici e operatori sanitari e che, in

qualità anch’esse di socie, portano all’interno delle attività messe in campo dal sodalizio a

livello nazionale e locale il proprio contributo in termini di competenze, esperienze e sapere.



Quindi, un mondo di donne che lavora ai temi della divulgazione scientifica, della ricerca

medica, della innovazione negli studi farmacologici maggiormente rispondenti alle esigenze e

alle differenze di genere secondo quel più moderno e condiviso orientamento che sposta

l’attenzione sulla necessaria, imprescindibile diversificazione di approccio alla salute psicofisica e mentale calibrata sulla specificità di genere: biologica, sociale, culturale, etnica, etc.



La Giornata nazionale della salute della donna diventa, pertanto, una occasione per informare

la cittadinanza tutta e la popolazione femminile in modo particolare, ma anche per rilevare

esperienze e rilanciare la posta in gioco: programmi e azioni mirate, crescita dei servizi rivolti

a questo target, prevenzione, accesso facilitato alle cure.



La Sezione Ammi – Donne per la salute di Manfredonia organizza, con il patrocinio

dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri della Provincia di Foggia, dell’Associazione Viola

Dauna, del Rotary Club Manfredonia e del Lions Club Manfredonia Host un incontro che si

terrà il prossimo 22 aprile alle ore 18.30 presso le ex Fabbriche di San Francesco nella

omonima via San Francesco.



Il tema “Una donna, rispetto, affermazione, cura del sé” verrà introdotto da Michela D’Errico,

Past presidente nazionale e presidente Ammi Manfredonia, e dalla Vicepresidente Carlotta

Fatone, docente di materie letterarie: “la nostra associazione – ricorda la dottoressa D’Errico –

ha aderito a questa iniziativa edl Ministero facendone un evento annuale”.



Interverranno le relatrici Patrizia Mascolo, medico di medicina generale, consigliera di Viola

Dauna Odv, sul tema “La salute parla d’amore”; e Daniela Delzotti, psicologa, arteterapeuta,

psicanalista in formazione, sul tema “Eteros, tra libertà e cura”, con una simpatica interazione con il pubblico.