Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara da Temptation Island a un nuovo programma insieme: ecco quale

La nuova edizione di Temptation Island è pronta a tornare sui teleschermi di Canale 5 con nuovi protagonisti. Tuttavia, una coppia dell’ultima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia è tornata a far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore, si mormora che Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara avrebbero deciso di rimettersi in gioco in un nuovo programma intitolato The social home, che andrà in onda su tutte le piattaforma social ed è stato pubblicizzato in questi giorni da Francesco Chiofalo e Davide Donadei. Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara avevano deciso di partecipare all’ultima edizione di Temptation Island per capire se la loro relazione avesse un futuro dopo i vari tradimenti di lui. In quell’occasione, i due erano usciti separati dopo l’ultimo falò di confronto ma a distanza di pochi giorni Giuseppe aveva richiamato Gabriela chiedendole una seconda chance e da quel momento non si sono più lasciati.

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara nel cast di The social home dopo Temptation Island

Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo potrebbero prendere parte a The social home, un programma in onda su tutte le piattaforme social. La coppia è reduce dall’esperienza insieme a Temptation Island dov’era uscita con le ossa rotta. Nonostante questo, la donna aveva dato nuovamente fiducia al fidanzato, tanto da tornare a casa insieme. La coppia poi ha scelto di compiere il grande passo ovvero di diventare marito e moglie. Oggi, i due avrebbero deciso di mettersi nuovamente in gioco in un nuovo format, che in queste ore sta rivelando i suoi partecipanti. Tra i concorrenti che sono stati scelti ci sono anche Francesco Chiofalo, ex di Antonella Fiordelisi e Davide Donadei, ex concorrente del Grande Fratello Vip.