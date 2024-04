Endless Love anticipazioni di oggi 12 aprile: riavvicinamento inatteso

Le anticipazioni di Endless Love, la serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10, rivelano numerosi colpi di scena. Salih, dopo aver messo da parte il suo orgoglio, decide di aprirsi nuovamente a Zeynep. Quando lei, carica di pentimento, si avvicina alla sua barca per chiedere scusa, Salih sembra incline a perdonarla e a ricucire i rapporti. Questo gesto di apertura e comprensione segna un importante passo avanti nella loro relazione, lasciando intravedere la possibilità di un nuovo inizio.

Kemal, consapevole delle manovre di Emir, cerca di contrastarlo coinvolgendo gli esponenti delle maggiori aziende del settore in un accordo. Questo accordo prevede che le aziende si impegnino a non fare affari con Emir nel caso in cui quest’ultimo decida di annullare il contratto con la NYZ.

Emir, trovandosi alle strette e deciso ad annullare il contratto, si ritrova improvvisamente boicottato dagli industriali che hanno firmato l’accordo, complicando ulteriormente la sua situazione.

Anticipazioni Endless Love venerdì 12 aprile 2024

Galip, venuto a conoscenza della decisione impulsiva di Emir di sciogliere la società con Kemal, reagisce con furia. Cerca disperatamente di far ragionare il figlio, spiegandogli che la vendetta e la gelosia lo porteranno solo alla rovina.

Nel frattempo, Emir ha intercettato un pacchetto inviato dal misterioso ricattatore, ma Galip, sempre più sospettoso nei confronti del figlio, cerca di scoprire le sue mosse. Convinto che Emir sia vittima di un ricatto, Galip si adopera con l’aiuto di un impiegato di banca per indagare sulle sue attività, nel tentativo di proteggerlo da eventuali conseguenze.