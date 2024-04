Anticipazioni Everywhere I Go di oggi 12 aprile: scocca la scintilla tra Demir e Selin

Nel corso della puntata odierna i fan della serie televisiva turca “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” avranno l’opportunità di immergersi in un nuovo emozionante episodio su Mediaset Infinity. Questo drama, interpretato da talenti come Furkan Andic e Aybüke Pusat, e originariamente trasmesso da Fox TV nel 2019, continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano con la sua esclusiva disponibilità sulla piattaforma streaming. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, un nuovo episodio della serie, nota anche con il titolo originale “Her Yerde Sen”, arricchisce il catalogo di Infinity, portando il totale a 75 coinvolgenti capitoli.

Demir e Selin sono ancora dispersi nel fitto bosco, mentre la tensione cresce tra Alara e Burak, che si rinfacciano reciprocamente la mancanza di successo nel conquistare i loro amati. Nel tentativo di lasciare i due soli, Azmiye mente dicendo di averli sentiti al telefono e che stanno bene, anche se in realtà non ha alcuna notizia su di loro.

Anticipazioni Everywhere I Go venerdì 12 aprile 2024

Deciso a trovare Selin, Burak si avventura nel bosco e, poco dopo, fa una scoperta sconvolgente: Selin e Demir si sono avvicinati sempre di più fino a scambiarsi un bacio appassionato nella casa del guardiano. Burak, sconcertato, si rende conto che qualcosa di significativo è accaduto tra i due.

Una volta tornati in hotel, sani e salvi, Burak viene accolto come un eroe per aver trovato Selin. Azmiye, compiaciuta per il successo del suo piano, condivide le sue impressioni con Firuze e Leyla, complici nella missione di far sbocciare l’amore tra Demir e Selin. La tensione e l’emozione raggiungono il loro apice mentre tutti si preparano a scoprire quali saranno le conseguenze di questo inaspettato sviluppo.