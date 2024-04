Manfredonia, guida senza patente e senza assicurazione. È recidivo, viene arrestato.

Nella serata di ieri a Manfredonia i carabinieri dopo un inseguimento di un noto giovane pregiudicato del posto che guidava per l’ennesima volta senza patente, fermano l’auto. L’uomo veniva bloccato su via tribuna incrocio via stella e viene arrestato per resistenza e ripetuta guida senza patente, per altro senza assicurazione.

Il Fatto è accaduto nella giornata di ieri verso le 19.30, successivamente all’arresto del giovane il commissariato giungeva sul posto in attesa del carro attrezzi che provvedeva alla rimozione dell’auto.