Ultimo, fuori il nuovo singolo “Tutto”: testo, significato, anticipazioni e il legame con Tor Vergata

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È tempo di nuova musica per Ultimo. Venerdì 18 settembre 2026, a un’ora dopo la mezzanotte, arriva “Tutto”, il singolo inedito che segna un nuovo capitolo emotivo e artistico del cantautore romano. Il brano, pubblicato sotto etichetta Ultimo Records, è tratto dal film‑evento “Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata”, dedicato alla notte storica del 4 luglio 2026, quando 250.000 persone hanno cantato all’unisono durante il Raduno degli Ultimi. A questo punto è inevitabile chiedersi: che cosa racconta “Tutto”? Perché Ultimo lo definisce la canzone più importante della sua vita? E quale ruolo avrà nel film in uscita nei cinema dal 22 al 30 settembre?

“Tutto”: significato del nuovo singolo di Ultimo

Ultimo ha definito “Tutto” come “la canzone più importante della mia vita, una di quelle che ti cambiano dentro per sempre”. Il brano nasce all’alba del 5 luglio, poche ore dopo il concerto da record a Tor Vergata: un momento di silenzio dopo un traguardo professionale senza precedenti, un istante in cui la grandezza del successo si scontra con il bisogno di restare legati alle cose semplici e autentiche.

“Tutto”, scritto da Niccolò Moriconi e prodotto insieme a Davide Simonetta, è una riflessione intima sul valore del successo e sul paradosso emotivo che lo accompagna: quando si raggiunge “tutto”, cosa rimane? Ultimo lo racconta con parole che hanno già colpito i fan:

«Quando arrivi ad avere “tutto”, ti siedi sul divano e guardi fuori ed è come se tu non avessi più scuse per sentire alcun tipo di mancanza… Forse guardiamo tutti dal lato sbagliato? Forse Tutto è un marciapiede lercio e 4 birre con chi ami».

Il brano diventa così una confessione, una crepa aperta da una frase ascoltata quella notte: «Stai a piange te che hai tutto!?». Da lì nasce la domanda che attraversa tutto il singolo: che cosa è davvero “Tutto”?

Testo di “Tutto” (in aggiornamento)

(Il testo completo sarà inserito appena disponibile dopo la release ufficiale.)

Il film “Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata” e il ritorno a Londra

“Tutto” dà il titolo al film diretto da Giorgio Testi, prodotto da Ultimo Records con Vivo Concerti e Maestro. Dal 22 al 30 settembre 2026, distribuito da Nexo Studios, il pubblico potrà rivivere la notte del Raduno degli Ultimi: un concerto che ha riscritto la storia della musica italiana contemporanea. Le prevendite hanno già superato 70.000 presenze, segno di un’attesa enorme.

Il 22 settembre, data simbolica per Ultimo — legata al brano “22 settembre” e alla nascita della sua etichetta — coinciderà con il primo giorno di proiezione del film. Un anniversario che diventa un nuovo incontro tra il cantautore e il suo pubblico.

Intanto, Ultimo torna anche a Londra, città che considera un luogo dell’anima. Dopo il live del 22 settembre 2025 al The Blues Kitchen Brixton, quest’anno si esibirà al Dingwalls il 17 settembre 2026, in un concerto intimo attorno a un pianoforte. I biglietti sono andati esauriti in pochi secondi, e con ogni probabilità i fan presenti ascolteranno “Tutto” in anteprima, poche ore prima della release ufficiale.