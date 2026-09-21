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FOGGIA, RICCARDO COCCIANTE E GIGI MARZULLO AL TEATRO GIORDANO

​Un incontro unico tra parole, ricordi e musica, promosso dalla Fondazione Alberto Cavallo ETS a sostegno della Clinica Medica del Policlinico Riuniti di Foggia

​FOGGIA – Margherita, Se stiamo insieme, Bella senz’anima, Cervo a primavera, Celeste nostalgia, Questione di feeling. In pratica, brani da leggenda. Una delle colonne portanti della musica italiana, Riccardo Cocciante, sarà protagonista di uno storico concerto al Teatro Giordano di Foggia il prossimo 19 dicembre. Con “Note di Vita”, l’ennesimo evento straordinario promosso dalla Fondazione Alberto Cavallo ETS, Cocciante sarà al centro di un’esclusiva conversazione-spettacolo condotta dal giornalista Gigi Marzullo.

​Un incontro intimo e coinvolgente, in perfetto stile Sottovoce — il celebre format televisivo Rai —, in cui Cocciante si racconterà attraverso le domande di Marzullo, ripercorrendo la sua carriera, le sue passioni e i suoi pensieri più profondi. Ma non solo: l’artista regalerà al pubblico anche un momento musicale esclusivo, al pianoforte, sulle note di alcuni dei suoi più grandi successi.

​La serata ha un nobile fine benefico. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà infatti destinato dalla Fondazione Alberto Cavallo ETS all’acquisto di un retinografo da donare alla Clinica Medica del Policlinico Riuniti di Foggia, diretta dal professor Gaetano Serviddio. Un’occasione imperdibile per unire la grande musica alla solidarietà concreta e al supporto della ricerca e della cura medica del territorio.

​Per qualsiasi informazione e per l’acquisto dei biglietti è possibile contattare il numero 335 801 5352.