Far Away quando sbarca la seconda stagione su Canale 5? L’ipotesi

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Far Away è stata tra le serie tv più di successo dei teleschermi di Canale 5. Le vicende ambientate a Mardin hanno collezionato ascolti record per tutto il periodo estivo, riuscendo a battere la concorrenza anche di Rai 1. Nonostante gli ottimi ascolti, Mediaset ha deciso di non confermarla per la nuova stagione televisiva. Dal 21 settembre, infatti, Far Away è stata ufficialmente sospesa per il disappunto da parte del pubblico italiano. Alla base della sospensione ci sarebbero problemi legati alla gestione dei diritti televisivi tra Mediaset e la Turchia, dove va in onda.

Far away in prime time dopo la fine di Racconto di una notte?

La sospensione di Far away ha un po’ lasciato l’amaro in bocca al pubblico italiano che adesso si chiede quando tornerà in televisione. Secondo alcune ipotesi trapelate in rete non è da escludere che la serie tv possa tornare in prima serata a conclusione di Racconto di una notte, la cui messa in onda è in dirittura d’arrivo su Canale 5. La seconda stagione della storia di Alya e Cihan verrebbe trasmesse in prime time dove troverebbe spazio per splendere come fatto nel daytime per tutta l’estate. Non resta che attendere le prossime settimane per vedere se questa ipotesi troverà conferma.

Nadim di Far Away (Screen Mediaset Infinity)