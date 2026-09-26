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L’Accademia musicale UMPF di Manfredonia compie 8 anni

L’ Accademia Musicale UMPF di Manfredonia, situata in Viale Miramare 14,

è pronta a scatenare una nuova ed esplosiva energia.



Presente sul territorio sipontino da ben otto anni, festeggia il suo anniversario con una nuova e straordinaria partenza. L’ Accademia è entusiasta di accogliere le nuove sonorità, vibrazioni e armonie portate dal rinnovato team della scuola, che unisce la carica e la professionalità di Emanuel Gatta, Gianpio Notarangelo, Maurizio Zambino, Matteo De Padova, Michele Bottalico, Licia Pastucci, Lorenzo Castigliego e Lara Guerra.



Talento, freschezza e pura passione: festeggia il suo anniversario di musica e un nuovo capitolo che è appena iniziato!