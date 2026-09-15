Oasis, due concerti a Roma il 29 e 30 luglio per il tour 2027: come acquistare i biglietti e cosa sapere

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Gli Oasis tornano in Italia. La band ha annunciato il mastodontico tour Oasis Live ’27, 38 concerti tra Europa, Stati Uniti e Irlanda, con due date italiane fissate per il 29 e 30 luglio 2027 allo Stadio Olimpico di Roma. Un evento attesissimo, che però introduce un sistema di vendita completamente diverso dal solito: niente vendita generale, niente prevendite tradizionali, accesso limitato solo ai fan che si registrano entro una scadenza precisa. A questo punto è inevitabile chiedersi: come si acquistano i biglietti? Dove ci si registra? E cosa succede dopo l’iscrizione?

Il tour 2027 degli Oasis farà tappa a Roma con due concerti consecutivi, il 29 e il 30 luglio, nella cornice dello Stadio Olimpico. Saranno gli unici appuntamenti italiani del tour, che vede la band protagonista di un calendario imponente: Glasgow, Manchester, Monaco, Barcellona, Amsterdam, Parigi, Boston, Las Vegas, Slane Castle e Knebworth.

Ogni data avrà come special guest Richard Ashcroft, un dettaglio che rende ancora più prezioso l’appuntamento romano. La scelta dello Stadio Olimpico conferma la volontà di ospitare un pubblico enorme, ma la modalità di accesso ai biglietti è stata completamente rivoluzionata per evitare sovraccarichi, bot e rivendite illegali.

Come acquistare i biglietti: registrazione obbligatoria su oasisinet.com entro il 17 settembre

Per accedere alla vendita dei biglietti, i fan devono registrarsi sul sito oasis.net entro le ore 17 italiane del 17 settembre 2026. La registrazione è l’unico canale pubblico per provare ad acquistare i biglietti: non esiste una vendita generale, né prevendite alternative.

Il sistema funziona così:

ci si registra entro la scadenza;

tra gli iscritti, solo alcuni verranno selezionati casualmente ;

; i selezionati riceveranno un codice univoco e non trasferibile ;

; il codice dà accesso a una specifica finestra di vendita , diversa per ogni città;

, diversa per ogni città; le finestre si svolgeranno tra 25 e 27 settembre.

Ricevere il codice non garantisce l’acquisto del biglietto: significa solo poter accedere alla finestra di vendita. La registrazione, inoltre, include domande sulla band (“Quale album hanno pubblicato nel 1995?”), un modo per filtrare i “veri fan” dopo le polemiche degli ultimi giorni.

Prezzi, limiti e pacchetti: quanto costano i biglietti degli Oasis Live ’27

I prezzi dei biglietti sono fissi e già comunicati. Per i posti a sedere:

da 92,29 € a 276,86 € (commissioni incluse).

Per il settore in piedi:

221,49 € e 276,86 € (commissioni incluse).

Ogni codice permette di acquistare fino a 4 biglietti.

Sono disponibili anche pacchetti speciali:

Hotel Package : 499 € a persona (venduti a coppie).

: 499 € a persona (venduti a coppie). VIP Package: da 437,36 € a 651,36 € (commissioni incluse).

Sul sito oasisinet.com è presente una pagina FAQ dedicata all’Italia con tutte le informazioni tecniche.

Il sistema è stato progettato per rendere la vendita più equa, limitare i bot e ridurre la rivendita illegale. Per i fan italiani, la regola è semplice: senza registrazione entro il 17 settembre, non sarà possibile acquistare alcun biglietto.