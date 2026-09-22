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L’Orchestra “Suoni del Sud” riparte con l’omaggio a Lucio Dalla al Teatro Giordano di Foggia





Il 25 settembre lo spettacolo “Caro Lucio ti scrivo” apre la seconda parte della Quinta Stagione, forte del grande successo di pubblico ottenuto fino a maggio.

FOGGIA – Dopo la pausa estiva e lo straordinario riscontro di pubblico e critica registrato nella prima parte della Quinta Stagione conclusasi a maggio, l’Orchestra Sinfonica Territoriale “Suoni del Sud” riprende la propria programmazione al Teatro Umberto Giordano di Foggia. Il primo di nove appuntamenti in cartellone previsti fino a dicembre è fissato per venerdì 25 settembre, alle ore 20.30.

A riaprire il sipario sarà “Caro Lucio ti scrivo – Viaggio tra musica e parole di un Poeta – Lucio Dalla”, uno spettacolo ideato, scritto e interpretato da Cristian Levantaci, con la direzione e gli arrangiamenti firmati dal Maestro Domenico de Biase.

Molto più di un semplice tributo o di un concerto, “Caro Lucio ti scrivo” è un vero e proprio viaggio teatrale e musicale che attraversa la vita e l’opera dell’artista bolognese. Lo spettacolo prende forma attorno a un dialogo ideale e affettuoso con l’artista. Attraverso monologhi intensi e aneddoti ricchi di ironia e pathos, Cristian Levantaci guida lo spettatore tra i capitoli fondamentali della carriera e della sfera privata di Dalla: dalle prime avventure jazzistiche fino all’infanzia tra Bologna e Manfredonia, dai controversi e rivoluzionari esordi sanremesi fino ai più grandi successi internazionali.

In scaletta figureranno tantissime tra le sue canzoni più celebri ed amate: da “4 Marzo 1943” e “Piazza Grande” alla svolta cantautorale di “Com’è profondo il mare”, fino al capolavoro planetario di “Caruso”, passando per intramontabili storici quali “Anna e Marco”, “Attenti al lupo”, “Balla balla ballerino”, “Cara”, “Disperato erotico stomp”, “Futura”, “L’anno che verrà”, “L’ultima luna”, “La sera dei miracoli”, “Se fossi un angelo” e “Stella di mare”.

L’architettura musicale dello spettacolo è sorretta dalle magnifiche sonorità dell’Orchestra Suoni del Sud, arricchite dagli eleganti e innovativi arrangiamenti del Maestro de Biase. La veste sinfonico-cameristica rilegge in chiave originalissima la produzione dalliana, esaltandone la complessità armonica e la carica drammaturgica senza mai snaturarne l’energia popolare. Ad arricchire l’esperienza sensoriale dello show vi è inoltre un curato apparato di contributi video che s’intrecciano con le narrazioni sul palco. Immagini evocative, suggestioni visive e rimandi storici potenziano il significato delle canzoni, trasformando ogni brano in uno “storyboard” cinematografico.

“Caro Lucio ti scrivo” celebra così l’anticonformismo, l’ironia e l’infinita umanità di un artista che ha saputo cantare gli ultimi, i sognatori, la vita quotidiana e il futuro.

“Ripartiamo dopo la pausa estiva con grande entusiasmo e forti del caloroso affetto che la comunità ci ha dimostrato nella prima parte della stagione – dichiara Libera Granatiero, presidente dell’Associazione Suoni del Sud –. Con questo appuntamento riprendiamo un cammino che offre uno spettacolo profondo e travolgente in cui parola, immagini e musica s’incontrano per restituire l’immagine di un Lucio Dalla unico, vivo e indimenticabile”.

La stagione è organizzata dall’Associazione “Suoni del Sud” con la direzione artistica di Marco Moresco e la direzione musicale di Giuseppe Fabrizio. L’iniziativa gode del contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Foggia, nonché della collaborazione del Conservatorio di musica di Foggia e del Teatro “Umberto Giordano”. Per informazioni sull’evento, si può chiamare il numero 324.5912249.