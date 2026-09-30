Al Teatro Giordano di Foggia Serena Autieri canta Raffaella

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AL VIA DOMENICA 4 OTTOBRE AL TEATRO GIORDANO DI FOGGIA LA XVII EDIZIONE DI MUSICA CIVICA CON “SERENA AUTIERI CANTA RAFFAELLA.

TRIBUTO SINFONICO A RAFFAELLA CARRÀ”

SERENA AUTIERI, L’ORCHESTRA SUONI DEL SUD E IL MAESTRO ROBERTO MOLINELLI INAUGURANO LA RASSEGNA CON UNA PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA COPRODOTTA CON L’ASSOCIAZIONE CAMERATA MUSICALE BARESE.

SOLD OUT RECORD

AL TEATRO “U. GIORDANO”:

BIGLIETTI TERMINATI IN MENO

DI DUE ORE PER IL TRIBUTO A CARRÀ

Si apre sotto il segno di un entusiasmo travolgente la diciassettesima edizione di Musica Civica – Conversazioni tra suoni e parole. Il concerto inaugurale, in programma domenica 4 ottobre 2026 alle ore 19.00 presso il Teatro Comunale “U. Giordano” di Foggia, ha registrato un sold out fulmineo in meno di due ore dall’apertura delle vendite, a testimonianza dell’affetto del pubblico e della qualità di una rassegna da sempre punto di riferimento culturale della Puglia.

Sul palcoscenico foggiano andrà in scena, in prima esecuzione assoluta, “Serena Autieri canta Raffaella. Tributo sinfonico a Raffaella Carrà”, spettacolo coprodotto da Musica Civica con l’Associazione Camerata Musicale Barese.

«Raffaella no es una mujer, es un estilo de vida»: la celebre definizione del regista Pedro Almodóvar sintetizza la portata di un fenomeno che ha oltrepassato i confini della musica e dello spettacolo. Raffaella Carrà è stata un modo rivoluzionario di stare in scena e davanti alle telecamere, di abitare il proprio corpo e di dialogare con il pubblico con una libertà allora inconsueta e straordinariamente attuale. È in questa prospettiva che si inserisce il progetto che vede protagonista Serena Autieri, affiancata dall’Orchestra Suoni del Sud diretta dal M° Roberto Molinelli, autore anche di tutti gli arrangiamenti originali. Un incontro nato dal profondo legame personale e artistico tra Serena Autieri e Raffaella, che mette in dialogo due interpreti accomunate da una concezione dello spettacolo inteso come spazio di espressione, ironia e autentica vicinanza al pubblico.

Attrice, cantante e conduttrice tra le più versatili del panorama nazionale (protagonista di grandi musical come Vacanze romane e voce italiana di Elsa in Frozen), Serena Autieri affronta il repertorio di Raffaella senza limitarsi alla riproposizione filologica, ma ricercando una chiave interpretativa personale, vibrante e intensa. In scaletta brani simbolo entrati nell’immaginario collettivo – da A far l’amore comincia tu a Tuca Tuca, da Pedro a Rumore, passando per Tanti auguri, Ballo ballo, Ma che musica maestro, Fiesta, Felicità tà tà – accanto a celebri omaggi alla grande canzone italiana e internazionale (Nel blu dipinto di blu, Vecchio rac, Tu sì ‘na cosa grande, Prisencolinensinainciusol, Over the Rainbow), firmati da autori storici quali Gianni Boncompagni, Dino Verde, Paolo Ormi, Castellano e Pipolo, Franco Pisano, Domenico Modugno, Franco Migliacci, Adriano Celentano e Renato Zero.

A rinnovare la veste sonora è il M° Roberto Molinelli, compositore, violista e direttore d’orchestra tra le figure più eclettiche e apprezzate del crossover contemporaneo, che ha trasposto questi capolavori pop dalla dimensione televisiva a quella sinfonica, preservandone l’impatto ritmico ed esaltandone le sfumature armoniche e melodiche. Ad amplificare la ricchezza timbrica del progetto sarà l’Orchestra Suoni del Sud, prestigiosa realtà fondata a Foggia nel 2012, riconosciuta nel 2022 dal Ministero della Cultura come Orchestra Sinfonica Territoriale e protagonista di collaborazioni con artisti del calibro di Andrea Bocelli, Claudio Baglioni, Ornella Vanoni, Ennio Morricone e Nicola Piovani.

«Inaugurare la XVII edizione con un tutto esaurito registrato in meno di due ore è per noi motivo di immenso orgoglio e gratitudine» – dichiara il Presidente di Musica Civica, il M° Dino De Palma. «Questo straordinario debutto dimostra quanto il pubblico creda nella qualità della nostra proposta artistica. ‘Serena Autieri canta Raffaella’ non è un’operazione “nostalgia”, ma una grande festa sinfonica che celebra il coraggio, l’eleganza e l’eredità artistica di un’icona senza tempo come la Raffa Nazionale».

Musica Civica gode delle sovvenzioni del Ministero della Cultura, della Regione Puglia a valere su “Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche – Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027” e del prezioso sostegno dei partner: Hergo Renewables S.p.A. (Plenitude 65%, Infrastrutture S.p.A. 35%), main sponsor dell’iniziativa, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Capobianco – Macchine per l’agricoltura, Capobianco Organic Farm, Banca Mediolanum, unitamente al supporto della Fondazione Apulia Felix.

I biglietti per tutti gli altri spettacoli della rassegna (ormai disponibili solo posti di loggione) sono in vendita online su Vivaticket, presso i punti vendita Vivaticket e presso il botteghino del Teatro Giordano dalle ore 18 del giorno di ciascuno spettacolo. Prezzo biglietto: € 18,00 (ridotto studenti € 15,00).