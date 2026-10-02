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Il Teatro Brancaccio di Roma ha vissuto una serata che difficilmente verrà dimenticata. Roberto Vecchioni, tornato sul palco dopo un lungo periodo di assenza, ha pronunciato parole che hanno gelato la platea: “Questa forse sarà l’ultima volta che canto”. Un annuncio carico di emozione, che arriva dopo mesi segnati da ricoveri, convalescenza e concerti annullati. A questo punto è inevitabile chiedersi: come sta davvero Vecchioni? cosa è accaduto negli ultimi mesi? e perché ha parlato di un possibile stop così lungo?

Il ritorno sul palco di Roberto Vecchioni: emozione, fragilità e un pubblico che lo sostiene

Roberto Vecchioni è salito sul palco con una sincerità disarmante. Ha chiesto al pubblico di stargli vicino, spiegando che non cantava da mesi e che potrebbe non farlo per molto tempo ancora. La serata al Brancaccio era il recupero di un concerto rimandato a marzo, quando il cantautore si trovava in ospedale. Ha raccontato di essere arrivato a quel giorno “convalescente ma testardo”, deciso a non rinunciare all’incontro con il suo pubblico.

La platea lo ha accolto con un affetto che ha trasformato il concerto in un abbraccio collettivo: un momento di musica, certo, ma soprattutto di verità.

I problemi di salute: mesi in ospedale, concerti annullati e un recupero lento

Negli ultimi mesi Roberto Vecchioni ha affrontato un percorso di salute complesso. Ricoveri prolungati, terapie, un periodo di grande debolezza che lo ha costretto a fermarsi e a sospendere la lavorazione del nuovo album. Ha raccontato di aver vissuto momenti durissimi, di aver chiesto a un’infermiera se stesse per morire, e di aver affrontato la convalescenza con la forza che lo ha sempre contraddistinto.

Il concerto di Salerno del 25 settembre è stato annullato proprio per questi motivi. La ripresa è lenta, faticosa, e lo stesso Vecchioni ha ammesso che “a 82 anni era andata bene, ora è più difficile”.

Un annuncio che sembra un addio (ma non definitivo)

Le parole pronunciate da Roberto Vecchioni al Brancaccio non sono state un addio alla musica, ma un messaggio di onestà: Vecchioni sa che dovrà fermarsi, forse per mesi, forse più a lungo. Ha parlato della sua fragilità, del disco lasciato a metà, dei lunghi mesi in ospedale e della voglia di tornare sul palco nonostante tutto.

La serata è diventata così un momento simbolico: un artista che si mette a nudo, che ringrazia il pubblico, che confessa le sue paure e che, pur non parlando di addio, lascia intendere che il futuro sarà incerto.

Il pubblico ha risposto con un silenzio attento, poi con un applauso che sembrava voler dire: siamo qui, quando tornerai.