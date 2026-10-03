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Dramma a Vieste, 40enne cade nel tentativo di salvare il figlio: è gravissimo

Un matrimonio si è trasformato in tragedia oggi a Vieste. Nel primo pomeriggio, un bimbo di 10 anni che giocava con alcuni coetanei su un terrazzino della struttura ospitante è precipitato per circa 5 metri all’interno di un vano sottostante.

​Richiamato dalle grida, il padre del minore, un uomo di 40 anni, è accorso subito sul posto. Nel disperato tentativo di raggiungere il figlio per prestargli soccorso, l’uomo ha perso l’equilibrio ed è precipitato a sua volta compiendo un volo drammatico.

​Scattato l’allarme, padre e figlio sono stati trasportati d’urgenza in elisoccorso in ospedale. Il bambino fortunatamente non versa in pericolo di vita: ha riportato la frattura di un arto inferiore. Drammatiche invece le condizioni del 40enne: ha subito un gravissimo trauma cranico ed è ora ricoverato in prognosi riservata: l’uomo sarebbe in pericolo di vita.

Lo scrive TeleSveva