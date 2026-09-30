La Tosa firma la “Dream Versione” di “Paranoia” degli Studio Illegale

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LA TOSA FIRMA LA “DREAM VERSION” DI “PARANOIA” DEGLI STUDIO ILLEGALE

Il producer e musicista sipontino Giovanni La Tosa rilegge in chiave elettronica il brano che dà il titolo al nuovo album della formazione romana.

È disponibile Paranoia, il nuovo album degli Studio Illegale, formazione romana pubblicata da La Grande Onda, etichetta indipendente fondata da Piotta, e distribuita da ADA/Warner Music.

All’interno del disco trova spazio “Paranoia (Dream Version)”, bonus track e reinterpretazione firmata da La Tosa, che parte dall’originale degli Studio Illegale per svilupparne una versione che porta il brano verso una dimensione elettronica più sospesa e contemporanea, arricchita dalle chitarre di Lorenzo Castigliego e con il contributo del sound designer Mauro Fiorin al mix.

Con Castigliego, La Tosa condivide da tempo un percorso artistico anche come tastierista in Ottanta Bit, progetto dedicato alle sonorità e all’immaginario musicale degli anni Ottanta.

La Dream Version si inserisce nel percorso di Giovanni La Tosa, attivo da anni tra produzione elettronica, arrangiamento e musica indipendente.

Nel corso della sua attività ha collaborato con diversi musicisti e produttori, tra cui la violinista H.E.R. e il producer Eugene, con il quale nel 2026 ha realizzato The Last Dream.

Parallelamente alla musica, La Tosa opera nel campo della comunicazione digitale e del social media management, collaborando con artisti e progetti della scena musicale italiana, tra cui Piotta e Ottodix.

La pubblicazione di Paranoia (Dream Version) arriva in una fase di nuovi progetti e collaborazioni già in programma tra il 2026 e il 2027.