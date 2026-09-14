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Canta Gargano 2026: vince Sofia Della Bella

Sofia Della Bella è la vincitrice della prima edizione di Cantagargano L’artista ha trionfato dopo le due semifinali svoltesi a Ischitella e Peschici. A lei è stato assegnato anche l’importante Premio della Critica.

Tutti i premi assegnati

La serata finale ha visto l’assegnazione di altri riconoscimenti.

Il premio per il Migliore Inedito è andato ai The Roux Crue. Sono stati premiati per l’originalità del loro brano. Irene Burato ha vinto il premio per la Migliore Interpretazione. Si è distinta per la sua presenza scenica e vocale. Il premio Giovani Promesse è stato consegnato alla piccola Aurora Vita, riconosciuta per il suo talento.

Bilancio positivo per l’evento

Questa prima edizione del festival si chiude con uno straordinario successo.

L’evento ha saputo unire il territorio del Gargano dando spazio e voce a nuovi talenti della musica.

fonte: GarganoFm