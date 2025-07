[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ecco La Promessa anticipazioni, il matrimonio di Jana e Manuel

La Promessa, durante le prossime puntate, porterà in scena un matrimonio importante. Non sono mancati i problemi, ma Manuel de Lujan e Jana Exposito riusciranno infatti a coronare il loro sogno d’amore. Non mancheranno altresì alcuni momenti di tensione…che accadrà?

La Promessa anticipazioni Petra e Cruz troveranno un modo per sabotare il matrimonio

Manuel e Jana riveleranno a tutti i parenti la decisione di sposarsi entro tre giorni. Cruz si mostrerà partecipare contenta all’organizzazione dell’evento. Il marito Alonso (Manuel Regueiro) la inviterà a non indispettire Manuel e metterlo ancora di più contro di loro.

Ad ogni modo, Cruz farà un dispetto a Jana. Avrà un’idea molto strana: regalerà un vestito da sposa non completamente bianco, sottolineando che non è arrivata certamente casta, alle nozze. Exposito incasserà l’insulto e rinuncerà a indossare l’abito che il fidanzato le aveva regalato per ingraziarsi la suocera.

La suocera intanto tramerà contro l’unione

Petra Arcos mostrerà il modo per boicottare la cerimonia… ella chiuderà Padre Samuel e Maria in una stanza. In Chiesa, in prossimità del matrimonio, Petra farà in modo che Samuel e Maria, ovvero Manuel e Jana non si sposeranno.

Samuel però forzerà la serratura con un coltello ed aprirà la porta. Il prete con la sua moto aggiungerà la chiesa con Maria. Pochi della servitù potranno assistere alle nozze. Petra. Convinta di averla fatta franca, la dark lady non potrà dunque che fingere un sorriso quando Padre Samuel arriverà in chiesa…

Cruz dirà a Jana, con un finto sorriso sulle labbra, che la odia perché la famiglia e che la considererà solo una sguattera.