Incidente sul servizio 118: la FP CGIL Foggia vicina ai lavoratori Sanitaservice e alla famiglia della vittima

La FP CGIL di Foggia esprime profonda vicinanza e solidarietà ai lavoratori della Sanitaservice impiegati nel servizio 118, coinvolti questa mattina in un grave incidente stradale durante l’orario di lavoro.

Nel tragico impatto ha perso la vita l’ex sindaco di San Giovanni Rotondo, Antonio Squarcella, figura di riferimento per l’intera comunità locale, conosciuta e stimata per il suo impegno pubblico.

A tutti i colleghi rimasti feriti va il nostro augurio di una pronta e completa guarigione. Alla famiglia della vittima, il nostro pensiero e il più sincero cordoglio per la dolorosa perdita.

Questo drammatico episodio richiama ancora una volta l’urgenza di porre la sicurezza sul lavoro – in ogni ambito operativo, comprese le attività su strada – come una priorità assoluta, soprattutto per chi ogni giorno è impegnato in prima linea nel garantire un diritto essenziale come quello alla salute.

FP CGIL Foggia