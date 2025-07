[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Incidente sulla SS89: il cordoglio e la vicinanza della FP CGIL di Manfredonia

La FP CGIL di Manfredonia esprime il proprio dolore e la propria vicinanza per il tragico incidente avvenuto nelle scorse ore sulla SS89, tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo. L’incidente ha visto coinvolte un’ambulanza in servizio e un’autovettura, causando la morte dell’ex sindaco di San Giovanni Rotondo.

Questa notizia colpisce profondamente le nostre comunità, lasciando sgomento, commozione e una profonda tristezza. A nome della Funzione Pubblica CGIL di Manfredonia ci stringiamo attorno alla famiglia della vittima, alla città di San Giovanni e agli operatori sanitari del 118, coinvolti nel drammatico evento.

Questo tragico episodio ci ricorda quanto siano preziosi e delicati i ruoli di chi lavora ogni giorno nei servizi pubblici essenziali, in particolare nell’ambito dell’emergenza-urgenza. Gli operatori sanitari non sono semplici lavoratori: sono uomini e donne che mettono cuore, competenza e dedizione al servizio degli altri, spesso in condizioni difficili, affrontando rischi quotidiani con professionalità e spirito di sacrificio.

In questi momenti non servono polemiche né grandi discorsi, ma silenzio, rispetto e solidarietà. Serve ricordare che dietro ogni ambulanza in corsa, dietro ogni divisa, c’è una persona con una vita, una famiglia, un impegno che merita gratitudine.

Come FP CGIL sentiamo il dovere di far arrivare la nostra voce a chi oggi soffre, a chi ha visto spezzarsi una vita cara, a chi era presente in quel tragico momento. E lo facciamo con il cuore, con la consapevolezza che ogni lavoratore pubblico è un pezzo fondamentale del nostro vivere comune.

FP CGIL – Funzione Pubblica Manfredonia Michele Arminio dirigente sindacale