Adriana Volpe si scusa con Renato al GF Vip ma non cambia idea: “La storia con Lucia è fake”

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Dopo le tensioni nate al Grande Fratello Vip a causa di Lucia Ilardo, Renato Biancardi e Raul Dumitras Adriana Volpe nelle scorse ore ha chiaramente detto che pensa che la loro sia una storia fake.

La gieffina all’inizio era convinta che fosse uno scherzo ma quando ha capito che non era così e quando ha visto il modo in cui hanno gestito la situazione non ha più avuto dubbi. Lei pensa infatti che Renato Biancardi e Lucia Ilardo abbiano sempre fino nella casa più spiata dagli italiani e continua a pensarla in questo modo.

Renato Biancardi ha un confronto con Adriana Volpe al GF Vip: la gieffina si scusa ma rimane della sua idea

Poco fa c’è stato un confronto tra il gieffino napoletano e Adriana Volpe durante il quale lei senza giri di parole ha ribadito il suo pensiero, cioè che è convinta che la sua storia con Lucia Ilardo sia fake. Lui ha cercato di capire perché pensa questo e lei tra le varie cose ha detto che alcuni chiarimenti non dovevano avvenire davanti ad Alessandra ma in privato.

Adriana Volpe ha detto a Renato Biancardi che forse ha sbagliato i modi in cui ha espresso la sua opinione e per questo gli ha chiesto scusa, però non ha cambiato idea. A parer suo c’è qualcosa di poco autentico, il gieffino ha accettato le sue scuse ma si è reso conto che non sarebbe riuscito a farle cambiare idea. Dopo averne parlato per un po’ lui ha deciso di allontanarsi, intanto la tensione al Grande Fratello Vip continua ad essere alle stelle dopo lo scontro tra Renato e Raul.