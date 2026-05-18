Un Posto al Sole, spoiler 18 maggio 2026: Marina vuole allontanare Greta, Ornella e Vanni complici

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 18 maggio 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che in preda alla gelosia Marina vuole a tutti i costi allontanare Greta dalla loro vita ed è per questo che ha deciso di incontrarsi con Mori all’insaputa del marito.

Spoiler Un posto al sole 18 maggio 2026: ancora gelo tra Ornella e Raffaele, Mariella parla con Bice

La Giordano ha quindi deciso di stringere un accordo con Mori per liberarsi di Greta, intanto Cristina sarà felice che Leo si sia finalmente riavvicinato a lei. La figlia di Ferri, però, farà qualcosa di cui potrebbe pentirsi pur di compiacere il suo compagno di classe per il quale prova qualcosa.

Continuerà ad esserci molta freddezza tra Raffaele e Ornella, la complicità tra lei e Vanni invece aumenterà sempre di più. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella cercherà di far riflettere Bice sul suo rapporto con Sergio ma non otterrà il risultato che sperava.